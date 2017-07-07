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СМИ: США готовы оставить Асада у власти в Сирии

Опубликовано 07.07.17 13:29 СМИ: США готовы оставить Асада у власти в Сирии

Власти США откажутся от идеи ухода Башара Асада и согласятся на присутствие военной полиции РФ в Сирии.

Администрация президента США согласится на то, чтобы оставить президента Башара Асада во главе Сирии, а также на работу в стране предложенных Россией зон безопасности и военной полиции. Это входит в план Белого дома по разрешению конфликта в Сирии, сообщает "Дождь" со ссылкой на The Daily Beast и источник в администрации президента и Конгрессе.

Цель стратегии — убедиться, что запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» не вернет себе территории, с которых была выбита ужшкммт ранее.

США не планируют передавать эти территории режиму Асада и одновременно не планируют размещать на них американские силы. Контроль за ситуацией там, по словам источников издания, должны будут осуществлять американские союзники в Сирии, такие как Сирийские демократические силы. Однако на территориях, подконтрольных Асаду, патрулированием может заняться российская военная полиция.

Лента.ру со ссылкой на The Daily Beast отмечает, что переговоры о переходе к подобного рода стратегии ведутся между Москвой и Вашингтоном на протяжении нескольких месяцев. Ее разработкой занимается госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который может представить ее уже на встрече Путина и Трампа 7 июля.
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