Мощи Николая Чудотворца в Москве будут находиться до 12 июля 2017 года. Общее число верующих, посетивших храм Христа Спасителя в эти дни превысило 1,5 миллиона человек.

Очередь к мощам Николая Чудотворца на 7 июля составляет 7 часов

Согласно данным, опубликованным на сайте принесения мощей Николая Чудотворца в России, на 12:15 мск 7 июля вход в очередь для поклонения святыне находится в районе Пушкинского (Андреевского) пешеходного моста на Фрунзенской набережной. Ближайшая станция метро - "Фрунзенская". На выходе следует повернуть направо и перейти по подземному переходу на другую сторону Комсомольского проспекта.

По словам организаторов, сегодня расчетное время нахождения в очереди составляет ужшкммт около семи часов. Этот показатель может измениться в зависимости от числа паломников.

Накануне святыне поклонились 59300 человек. При этом общее число паломников, посетивших храм Христа Спасителя начиная с 21 мая 21 мая 2017 составило 1 542 800 человек.

Какого числа увозят мощи Николая Чудотворца из Москвы?

Последний день поклонения мощам Николая Чудотворца в Москве - 12 июля. Затем святыню перевезут в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

По словам вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова, для паломников в лавре откроют две очереди - одну обычная, а вторую, социальную, - для инвалидов.

Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге будут находиться с 12 по 28 июля. Доступ к ним будет открыт с 7 утра до 22:00 мск. При этом в первый день пребывания святыни в городе на Неве (13 июля), поклониться ей можно будет с 16.00 до 22.00 мск.

Как писал TopNews, мощи Николая Чудотворца не покидали базилики в итальянском Бари 930 лет. Святыню привезли в Россию благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска. Мощи будут отправлены обратно в Италию 28 июля.