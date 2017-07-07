Встреча Путина и Трампа пройдет 30 минут: они уже пересеклись на саммите G20 7 июня

В Гамбурге в рамках проходящего там саммита стран "большой двадцатки", на территории выставочного центра впервые пересеклись президенты России и США. По словам журналистов, Владимир Путин и Дональд Трамп оказались в одном холле после церемонии фотографирования.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки.
"Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро ужшкммт увидятся", - цитирует официального представителя Кремля Life.
Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге состоится 7 июля 2017 года в 16:45 по московскому времени и продлится около получаса.
По мнению главы делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ сенатора Роджера Уикера, встреча лидеров двух стран может поспособствовать урегулированию украинского кризиса.
"Конечно, я надеюсь на это", - сказал сенатор.
Отметим, что точное начало встречи Путина и Трампа 7 июля стало известно буквально накануне вечером. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, у Владимира Путина будет очень насыщенный график на G20: президенту России предстоит провести более 11 встреч, тогда как администрация США довольно поздно проинформировала его о желании встретиться.