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Pornhub ввел обязательную авторизацию через «ВКонтакте» для пользователей из России

Опубликовано 07.07.17 11:41 Pornhub ввел обязательную авторизацию через «ВКонтакте» для пользователей из России

Крупнейший порносайт Pornhub обязал пользователей из России авторизироваться через "ВКонтакте" перед посещением сайта.

Недавно разблокированный в России Pornhub ввел обязательную авторизацию пользователей из России через «ВКонтакте». При попытке захода из РФ на сайт появляется страница с надписью «Для подтверждения, что вы старше 18 лет, пожалуйста, авторизуйтесь через ВК», пишет "МК".

«Эта мера только для подтверждения вашего возраста, мы не используем и не сохраняем вашу личную информацию», - говорится в обращении.

Как писал Topnews, ранее Роскомнадзор разблокировал ресурс, удовлетворившись более простой формой предупреждения для ужшкммт русскоязычных пользователей, которым достаточно было ввести свою дату рождения. При этом их предупреждали, что ресурс не предназначен для лиц моложе 18 лет.

Сейчас пользователи уже нашли возможность обхода обязательной авторизации через ВК, предложив заходить как при помощи VPN, так и пользоваться приложениями по блокировке рекламы, прописывая в них "правила блокировки по id age-verification-wrapper и age-verification-container".
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