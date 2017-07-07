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Взрыв на шахте в Норильске сегодня унес жизни трех горняков

Опубликовано 07.07.17 10:49 Взрыв на шахте в Норильске сегодня унес жизни трех горняков

Взрыв в Норильске 2017: при проведении горно-проходческих работ взорвались пары метана.

На шахте компании "Норникель" в Норильске 7 июля прогремел взрыв. Об этом сообщается на официальном сайте главка МЧС по Красноярскому краю.

Известно, что в момент инцидента в шахте находились люди. Сейчас ведется их эвакуцация. На месте ЧП работают 16 человек и 5 единиц техники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники, после хлопка неизвестной остается судьба пятерых человек, а "Интерфакс" сообщает, что удалось установить местонахождение еще семерых горняков, в ближайшее время их ужшкммт эвакуируют.

На сайте компании "Норникель" появилась информация о том, что на руднике погибли три человека, еще несколько получили травмы. Согласно предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв паров метана во время проведения горно-проходческих работ.

"Сейчас ведутся все необходимые спасательные работы, выясняются причины происшествия. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь", - заявил замдиректора Заполярного филиала по безопасности и охране труда Сергей Градюшко.

По информации регионального главка Следственного комитета, хлопок неустановленного газа произошел на шахте "Рудник Заполярный" примерно в 11:30 по местному времени (7:30 мск). После этого пропала связь с четырьмя шахтерами. После этого была проведена эвакуация 123 горняков. В настоящее время следователи занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.
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