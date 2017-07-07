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Дочь Кончаловского и Высоцкой: состояние на сегодняшний день описал Егор Кончаловский (ФОТО)

Опубликовано 07.07.17 10:16 Дочь Кончаловского и Высоцкой: состояние на сегодняшний день описал Егор Кончаловский (ФОТО)

Дочь Юлии Высоцкой идет на поправку: о состоянии здоровья на сегодня Маши Кончаловской в шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" рассказал дядя девочки - кинорежиссер Егор Кончаловский.

Известный российский режиссер Егор Кончаловский, приходящийся сыном Андрею Кончаловскому, принял участие в шоу "Первого канала" "Пусть говорят" с Андреем Малаховым, где поучаствовал в обсуждении скандала, связанного с отключением от аппарата жизнеобеспечения 10-тимесячного мальчика по имени Чарли Гард в Англии. Во время разговора ведущий провел параллель между случаем в Великобритании и тем, что произошло с сестрой Егора - Марией Кончаловской.

"Егор, вы никогда не проговаривали с Андреем, у него было отчаяние по поводу дочери, которая в коме. Там ужшкммт же тоже какую-то параллель с данной ситуацией можно провести?" - поинтересовался Малахов.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая с детьми ФОТО

"Я не знаю насчет отчаяния, наверное, тяжелее всего было Юлии, но они в аналогичной ситуации не сдались. Сейчас Маша жива и, хоть и медленно, но идет не то чтобы на поправку, но идет какое-то улучшение. Не при каких обстоятельствах отключение "лайф-машины" не рассматривалось", - не стал отмалчиваться Егор.

Отметим, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая стараются обходить тему произошедшего с дочерью в своих интервью. С 2013 года, после аварии во Франции, девочка находится в тяжелом состоянии, однако, по словам Юлии Высоцкой, у нее все-таки наблюдается медленный прогресс.
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