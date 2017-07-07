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Власти подсчитали, сколько триллионов сэкономит бюджет РФ при повышении пенсионного возраста

Опубликовано 07.07.17 10:10 Власти подсчитали, сколько триллионов сэкономит бюджет РФ при повышении пенсионного возраста

Эксперты подсчитали экономическую выгоду, если в России повысится пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Повышение пенсионного возраста в России позволит сэкономить государству денежные средства в размере 1,7 триллиона рублей, пишут «Известия» со ссылкой на старшего научного сотрудника НИФИ Минфина Татьяну Омельчук, которая привела полученные расчеты.

По ее словам, повышение пенсионного возраста в России по формуле «65/63» позволит сократить количество пенсионеров в стране на 5 млн человек. Но мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется ужшкммт увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше.

Однако если не начать повышение пенсионного возраста, то это может привести к тому, что правительство не сможет постоянно индексировать пенсионные выплаты. Прежде всего, эксперт считает, что возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин. Она привела в пример то, что женщины живут дольше, чем мужчины, и во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов.
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