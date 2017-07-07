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YouTube ВИДЕО: недовольный клиент пригласил стриптизерш в отделение Сбербанка

Опубликовано 07.07.17 09:53 YouTube ВИДЕО: недовольный клиент пригласил стриптизерш в отделение Сбербанка

На опубликованном на Ютуб видео мужчина, которому, по его словам, сотрудники банка целый месяц "мотали нервы", показал "как надо работать".

Скандальный инцидент произошел в одном из отделений Сбербанка Москвы в минувшем мае: недовольный обслуживанием клиент, которому, по его утверждению, сотрудники кредитной организации целый месяц "мотали нервы", пригласил стриптизерш, которые станцевали откровенный танец.

"Как вы относитесь к клиенту? Холодно, не выкладываетесь, никакого радушия", - сказал операционисткам мужчина в костюме.

После этого он включил на телефоне хит "Тает лед" от группы "Грибы", а приглашенные им девушки станцевали ужшкммт откровенный танец, обнажив свою грудь.

"Вот так надо относиться к клиенту", - заявил мужчина, выразив надежду на то, что сотрудницы банка "запомнят этот момент эмоционально".

YouTube ВИДЕО: недовольный клиент пригласил стриптизерш в отделение Сбербанка

По словам главы сектора по связям с общественностью и СМИ и внутренним коммуникациям Сбербанка Олега Власова, по факту хулиганства организация подала заявление в правоохранительные органы. Он отметил, что проблема клиента была решена до его креативной выходки, пишут "Народные новости".

Сообщать другие подробности стриптиза в банке он отказался, сославшись на банковскую тайну.
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