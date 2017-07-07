"За все на свете надо платить": Лоза высказался о болезни Осина

Ситуацию, сложившуюся вокруг болезни популярного в 90-х артиста, прокомментировал его коллега по цеху, известный своими резонансными заявлениями.

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал ситуацию вокруг тяжелой болезни известного в прошлом певца Евгения Осина. Напомним, что ранее артист заявил, что у него отнялись ноги и попросил дать ему денег на лечение.

"Ему давно нужно было обратиться к врачам. Ему просто самому нужно начать лечиться. Это же так просто! Организм имеет способность восстанавливаться", - сказал Лоза "Комсомольской правде".

По словам певца, он ужшкммт давно знает Осина, и тот "хорошо жил", стараясь ни в чем себе не отказывать.

"Не бывает такого, что если вы грузите организм очень долго, то он каким-то образом не ответит. Что могут сделать с ним в этой ситуации люди? Женя, возьмись за ум! Надо, чтобы ему всем миром сказали: "Женя, ты нам нужен, давай, лечись!". Но он же думает только о себе, он же никогда не думал о других. Когда человек сам себя вводит в такое состояние, давайте отдавать себе отчет — он всегда думает только о себе, а не о тех ближних, не о зрителях", - считает Лоза.

По мнению музыканта, Евгений Осин "при ногах, при руках" и "сам себя гробит."

"И что мы должны сделать? Давайте все ему поможем, потому что он знаменитый? Но знаменитость - не индульгенция. Это не право гробить свою собственную жизнь. Пусть перестанет гробить и будем помогать. Это же логично. Люди, подумайте, откройте глаза! Есть столько людей, которым действительно надо помочь, которые хотят, но не могут, потому что у них нет средств. Здесь человек не хочет, а вы хотите ему помогать", - сказал автор "Маленького плота" журналистам.

Ранее TopNews писал о том, что подруга Евгения Осина Наталья Штурм обвинила певца в обмане.