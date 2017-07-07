Саммит G20 в Гамбурге сегодня 7 июля 2017: Путин прибыл на встречу "двадцатки" на фоне погромов (ВИДЕО)

Президент России прибыл в Гамбург на саммит G20. СМИ узнали, о чем будет говорить Путин с другими мировыми лидерами.

Мэр Нью-Йорка посетит Гамбург для участия в акции протеста‍ против Трампа

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отправился в Гамбург, где стартует саммит "Большой двадцатки", передает РЕН-ТВ со ссылкой на New York Post.

Нью-йоркский мэр намерен присоединиться к протестующим, которые продолжают провоцировать полицейских и устраивать беспорядки. Организаторы мероприятия под названием "Гамбург демонстрирует свое отношение" (Hamburg zeigt Haltung) утверждают, что де Блазио выступит с речью на мирном митинге за демократию и права человека.

Республиканский политик Николь Маллиотакис обвинила ужшкммт де Блазио в том, что вместо того чтобы решать проблемы у себя в городе, он отправился в Европу, пишет Лайф.

"Невероятно. Вместо того чтобы летать по всему миру, он должен быть здесь и выполнять свою работу. У нас убили полицейского, уличная бездомность выросла", — прокомментировала Маллиотакис.

В Гамбурге вспыхнули протесты перед саммитом G20: в городе погромы, ранены 76 полицейских

Ранее в Гамбурге во время столкновений с антиглобалистами пострадали 76 полицейских. Протесты проходят в преддверии саммита G20, который состоится 7-8 июля. Число раненых протестующих пока не известно, однако немецкие СМИ утверждают, что пострадавших много.

Саммт G20 в Гамбурге 2017. Погромы антиглаболистов. ВИДЕО

В 16.00 (17.00 мск) на Фишмаркт в квартале Санкт-Паули начался санкционированный и изначально мирный митинг "За солидарный мир — против саммита G20 в Гамбурге". В нем принимали участие около 650 человек, однако к 19.00 (20.00 мск) число манифестантов выросло до 12 тысяч человек. Затем началась демонстрация, колонна двинулась в сторону Хафенштрассе, однако полиция была вынуждена блокировать шествие.

Как пояснил РИА Новости представитель полиции Гамбурга, в толпе образовалась группа людей, "блок", который насчитывал около тысячи человек. Они были в черной одежде и с закрытыми платками и шарфами лицами, что уже является нарушением закона о собраниях. Полиция безуспешно пыталась отделить "черный блок" от остальной части демонстрантов, были применены водометы, перцовый газ и дубинки. В результате организаторы объявили акцию завершенной около 20.00 (21.00 мск).

После окончания демонстрации на Хафенштрассе обстановка в городе оставалась напряженной — на улицах находились, по данным полиции, около шести тысяч участников протестов.

Путин прибыл 7 июля 2017 в Гамбург на саммит G20‍

Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля. В рабочем расписании российского лидера намечен ряд двусторонних встреч «а полях саммита». Владимир Путин проведёт переговоры с президентами США, Франции и Турции, федеральным канцлером Германии, премьер-министрами Японии и Австралии, отмечает ИА REGNUM.

Ожидается, что Путин также примет участие в нескольких рабочих заседаниях по различной тематике. В частности, будут обсуждаться глобальный экономический рост и торговля, климат и энергетика, вопросы содействия развитию Африки, сотрудничество в области здравоохранения, миграции, занятости, цифровой экономики. Кроме этого, он поучаствует в неформальном встрече, посвящённой обсуждению проблематики борьбы с терроризмом.

СМИ узнали, о чем Путин будет говорить с Трампом и другими мировыми лидерами

В нынешнем году наибольший интерес СМИ и экспертов вызывают предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. До этого момента президенты общались только по телефону, переговоры на полях G20 станут их первой личной встречей. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, планируется достаточно обстоятельный диалог, при этом пресс-конференции по итогам переговоров не будет, напоминает RT.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вашингтон и Москва смогут прояснить перспективы двусторонних отношений.

По информации CNN, Дональд Трамп планирует сосредоточиться на теме сирийского и украинского урегулирования. При этом вопрос «российского вмешательства в американские выборы» стороны затрагивать не намерены, сообщил телеканал со ссылкой на неназванные источники в Белом доме.