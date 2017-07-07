Суд арестовал виновницу ДТП с "пьяным мальчиком"

Такое решение принял Железнодорожный городской суд.

Решением Железнодорожного городского суда женщина, обвиняемая по громкому делу о ДТП в Балашихе, жертвой которого стал шестилетний мальчик, отправлена под арест до 15 сентября.

"Суд постановил: избрать в отношении Ольги Алисовой меру пресечения в виде ареста до 15 сентября включительно", - цитирует "Интерфакс" решение судьи Светланы Двуреченских.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения Ольге Алисовой с подписки о невыезде на арест.

Во время заседания суда следователь ужшкммт рассказал, что Алисова нарушила подписку о невыезде: она не проживала по своему адресу и не являлась на встречи со следователями. Также она сменила место работы.

"Она не отвечала на звонки следователя. Она не явилась в следственное управление 5 и 6 июля, хотя была уведомлена об этом",- сообщил представитель СКР.

Следствие считает, что виновница ДТП может скрыться от следствия или оказать давление на потерпевших и свидетелей резонансного дела.

На это адвокат обвиняемой Наталия Куракина поинтересовалась у следователя, какая была необходимость являться на следственные действия, если к тому моменту ее подзащитная уже ознакомилась со всеми материалами уголовного дела. Кроме того юрист подчеркнула, что все звонки от следователей поступали Алисовой в ночное время.

Следователь ответил, что материалы уголовного дела были дополнены, а звонки по ночам обвиняемой поступали так как днем она не брала трубку. В результате прокурор согласился с позицией следствия.