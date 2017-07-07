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Наводнение в Ульяновске сегодня 07.07.2017 смыло стадион финала ЧМ по хоккею с мячом (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 07.07.17 09:04 Наводнение в Ульяновске сегодня 07.07.2017 смыло стадион финала ЧМ по хоккею с мячом (ФОТО, ВИДЕО)

Наводнение в Ульяновске сегодня, последние новости: в результате разгула стихии погибла женщина.

Наводнение в Ульяновске оставило без света 10 населенных пунктов

На Ульяновск накануне обрушился сильный дождь и ураган. Жертвой разгула стихии стала местная жительница. В городе введен режим ЧС. В области без света остались 10 населенных пунктов.

По информации МЧС, в результате обильного выпадения осадков наиболее неблагоприятная сложилась в поселке Мостовая. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа. Подтопленными оказались приусадебные участки частного ужшкммт сектора на улице Труда д. 19, Ботанической д. 145. Также спасатели сообщают об одном пострадавшем.

В самом Ульяновске наводнением смыло стадион "Труд". В прошлом году на этом объекте состоялся финал чемпионата мира по хоккею с мячом Россия - Финляндия (6:1).

В Ульяновской области в связи со сложными погодными условиями все службы были переведены на усиленный режим работы. Сотрудники МЧС стараются эвакуировать людей из зон подтопления.

 

Публикация от LikeUlsk (@likeulsk)

 

Власти обратились к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу.

В городе остановлено движение трамваев, происходят оползни и повал деревьев. Затопленными остаются улицы и дворовые территории. Автомобили буквально оказываются по крышу в воде.

 

По информации метеорологов, всего за день в регионе выпало 86 мм осадков.
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