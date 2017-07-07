Иван Купала 2017: какого числа, приметы и обычаи, что делают в этот день, гадания (ФОТО)

Иван Купала в 2017 году: история праздника, а также традиции и обычаи в этот день - читайте в материале TopNews.

Иван Купала: какого числа празднуют в 2017 году?

Иван Купала или Купальская ночь традиционно отмечается 7 июля. В 2017 году этот яркий и любимый в народе праздник выпадает на пятницу.

История праздника Ивана Купала

Праздник Ивана Купала на Руси отмечали испокон веков и связывали с летним солнцестоянием. Также его отмечают в Белоруссии, Испании, Швеции, Финляндии и во многих других странах. С приходом христианства в этот день стали вспоминать Иоанна Крестителя. При этом языческое божество Купала, как считалось, символизировал солнце ужшкммт и приход лета.

Иван Купала: традиции купальской ночи

Люди считали, что на Купальскую ночь все травы приобретают волшебную силу. Сегодня было принято заготавливать растения на год вперед.

В народе верили, что в этот период вся нечисть выходит из водоемов, поэтому обязательно нужно было искупаться в реке, озере или другой акватории.

Другой стихией праздника является огонь, поэтому на Руси перед озером или другим водоемом обязательно зажигали костер. Люди прыгали через него, жгли старую одежду и даже проносили поверх огня домашних животных. Такой ритуал, как считалось, дарует истинное очищение.

Все селение собиралось вокруг костра и устраивало гулянье с хороводами и песнями. Люди верили, что громкое праздненство способно защитить от нечистой силы.

Легенда о папоротнике

Считалось, что в купальскую ночь распускается цветок папоротника. Люди верили, что тот, кто повстречает цвет папоротника на своем пути, не будет знать бед и горя и даже сможет обрести магические способности. Для того, чтобы получить счастье, необходимо было сорвать цветок, и со всех ног нестись из леса, иначе можно быть стать жертвой леших или русалок.

Гадания в ночь накануне Ивана Купалы

Девушки на Ивана Купалу гадали на суженого. Для этого заранее плелись венки из цветов и полевых трав, после чего из опускали в воду, загадав желание, в основном на замужество. Считалось, что если венок далеко уплывет - ждать сватов, а если вернется обратно или расплетется на воде - сидеть в девках минимум год. Если венок прибьет к соседнему берегу - суженый будет издалека, а если венок утонет - любимый бросит или свадьба расстроится.

Также девушки бросали в воду камни и считали расходящиеся круги - четное число говорило о том, что желание сбудется, если нечетное, напротив, сулило изменение планов.

Иван Купала 2017: приметы и обычаи

Дождь на Ивана Купала предвещал отсутствие хорошего урожая, зато обильная роса говорила об изобилии на полях и в огородах. Много звезд на небе в праздничную ночь сулило большое количество грибов.

Кто выше всех на Ивана Купалу прыгнет через костер, тот обретает везение и удачу на весь год.

Если на Купалу умыться утренней росой, то это, как читалось, поможет вылечить прыщи и угри на лице и теле.

У незамужних девушек еще одна возможность проверить, устроят ли они в этом году личную жизнь. На Купалу они собирали затемно травы и цветы, ложили под подушку, а утром проверяли: если набралось двенадцать разных видов – свадьбе точно быть!

Любителям делать домашние заготовки, стоит обратить внимание и на еще одну примету праздника: если в ночь на Купалу на небе хорошо видны звезды, а на заре выпадет сильная роса – ждите большой урожай грибов, огурцов, и других овощей.