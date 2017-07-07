Гороскоп на 7 июля 2017: близнецы будут счастливы в браке, а Львам лучше экономить

Что приготовили звезды сегодня 7 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Овен

Сегодня Овну нужно ускориться в профессиональной деятельности, иначе более хваткие конкуренты вас обгонят. Постарайтесь не мечтать о светлых днях, а сразу взяться за работу. Будьте осмотрительны - высока вероятность простудиться.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Телец

Тельцам рекомендуется сделать все возможное, чтобы укрепить материальное положение. Однако не влезайте в долги, если знаете, что их нечем будет отдавать. Вероятны придирки со стороны ужшкммт завистливого человека. Будьте более чуткими и романтичными, и тогда вам удастся расположить к себе понравившегося человека.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Близнецы

Близнецы сегодня будут счастливы в браке как никогда. Вторая половинка не только поймет вас, но и поддержит в трудные моменты. Постарайтесь заняться внешним преображением. Купите модную одежду, посетите салон красоты. Постарайтесь работать в команде.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Рак

Звезды готовят Ракам хороший день. Постарайтесь быть активнее в делах и личной жизни. Займитесь медитацией и следите за питанием: исключите из рациона вредные продукты.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Лев

В этот день Льву нужно быть как можно экономнее, а в работе не следует проявлять чрезмерный темперамент. Зато в любви такое поведение окажется кстати. Постарайтесь сотрудничать только с теми, кого хорошо знаете.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Дева

Астрологи советуют Деве поработать над улучшением материальной и духовной сферы жизни. Представители этого знака часто раздражаются на близких, что может привести к ссорам и недопониманию. Сегодня возможна встреча с бывшим возлюбленным, что станет для Девы не самым приятным опытом. Постарайтесь распланировать вечер, и тогда он пройдет благополучно.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Весы

Сегодня у Весов получится легко найти общий язык с коллегами и руководством, но для этого нужно проявить себя с творческой стороны. У представителей этого знака много талантов, причем о некоторых из них эти люди не догадываются и сами. От человека, который давно вас любит, может прийти финансовая помощь.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Скорпион

Скорпионам рекомендуется сегодня завести новых партнеров в бизнесе. В этом случае представители этого знака будут процветать. День подходит для командировок и переговоров, поэтому ни в коем случае не отказывайтесь от деловых встреч. Держите себя в руках и не допускайте эмоциональных всплесков.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Стрелец

Сегодня Стрельцы дадут другим повод для зависти. Ваш успех в делах способен создать целый денежный поток. Не доверяйте людям, которых вы плохо знаете. Возможно возобновление отношений для тех, кто недавно расстался со второй половинкой.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Козерог

Для Козерогов день сложится небезопасно как для здоровья так и для настроения. Постарайтесь быть осторожнее на дороге и в спортивном зале. По возможности отдохните на природе. Доверяйте внутреннему голосу: сегодня он может спасти вас от проблем.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Водолей

Водолеев сегодня не будет покидать чувство о том, что он зря расстался с любимым человеком. Не проявляйте спешку, если дело коснется финансовых вложений. Призывающие к сотрудничеству люди могут оказаться нечистоплотными, зато все будет хорошо со здоровьем и физической формой - отправляйтесь в спортзал.

Гороскоп на 7 июля 2017 года - Рыбы

Рыбам сегодня лучше быть реалистами и не строит воздушных замков. Не исключено знакомство с человеком, который сыграет в вашей жизни важную роль. Беритесь за любую работу: даже самое незначительное дело в будущем сможет стать перспективным и прибыльным. Задумайтесь о поездке на море.