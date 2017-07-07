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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня 07.07.2017 сократилась до 9,5 часов (ФОТО)

Опубликовано 06.07.17 23:43 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня 07.07.2017 сократилась до 9,5 часов (ФОТО)

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: поклонившиеся святыне паломники оставляют восторженные отзывы в социальных сетях.

Православные верующие продолжают паломничество к мощам Николая Чудотворца, которые в эти дни пребывают в московском храме Христа Спасителя. На 16:30 мск расчетное время ожидания в очереди на поклонение святыне составляет 9,5 часов. К этому моменту вход в очередь был закрыт в связи с большим наплавом верующих.

Всего святыню посетили уже почти 1,5 миллион человек. Поклониться мощам святителя Николая в Москве можно до 12 июля, а следить за перемещением очереди ужшкммт онлайн можно на официальном сайте принесения святыни.

Также в группе принесения мощей Николая Чудотворца в России в социальной сети "ВКонтакте" верующие активно оставляют отзывы о своем опыте паломничества.

"Моя поездка состоялась четвертого июля. Так, как ехали из Тульской области, то путь свой начали в 12.00. В 3.30 высадились из автобуса и побежали к уже образовавшейся толпе паломников, ожидающих проход под первым металлоискателем. Рядом стояли паломники из Курска, при чем несколько паломнических групп) и все с батюшками). Прошли первый металлоискатель и очень быстро пошли вперед вдоль набережной , присоединились к остальным паломникам уже ожидающим открытия храма), было 05.30. Погода стояла отличная, пригревало солнышко, летали чайки, уточки плавали, и выпрашивали хлеб голуби. Рядом девочки читали утреннее молитвенное правило и конечно несколько раз прочитывался акафист Николаю Чудотворцу.  В 07.30 очередь двинулась к следующим металлоискателям и к храму. В храме мы оказались в 08.05, немного времени простояли в очереди к иконной лавке, а в 8.30 приложились к мощам", - описала свой опыт Анна Саютинская.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017 ФОТО: "ВКонтакте"

В конце своей публикации она поблагодарила "батюшку Николая Чудотворца" и Бога, а также добавила, что время пролетело незаметно, а на ее душе сейчас "благодать и радость".

"Вчера 4го июля прошли .....были с малышом попали под дождик , промокли но Славу Богу поклонились Святителю , огромное спасибо сотрудникам Росгвардии и ОМОНа помогли сократить очередь в 7:30 встали в очередь в 12:45 вышли из храма !!! Очередь движется спокойно , волонтеры раздают питьевую воду есть палатки с выпечкой и мороженным (несмотря на пост ) очень слаженно все проходит люди смиренно ждут своего времени для перехода из коридора в коридор , братья и сестры одевайте по погоде берите дождевики и зонты и всем Божей помощи", - рассказал о посещении святыни Павлик Хубларов.
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