Между тем стало известно сколько продлится встреча Путина и Трампа.

Саммит G20, Гамбург: Трамп оконфузился в первый же день саммита G20

Президент США Дональд Трамп оконфузился сразу же по прилете в Гамбург на саммит G20 - американский лидер не успел забронировать номер ни в одном из высококлассных отелей города. И все это из-за того, что сотрудники администрации Белого дома слишком поздно озаботились этой проблемой.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на германскую газету Hamburger Abendblatt, ответственные за ужшкммт размещение Трампа хотели поселить его в отеле класса люкс Four Seasons, но на даты проведения саммита все 156 номеров оказались полностью выкуплены делегацией из Саудовской Аравии. Также они забронировали несколько номеров в Hotel Renaissance и в The Westin. Другие роскошные отели Гамбурга были также забронированы для делегаций ключевых фигур саммита.

Теперь же, предположительно, Дональд Трамп на время саммита поселится в гостевом доме сената в Гамбурге, а его помощников разместят в комнатах генерального консульства США. Также существует вероятность, что глава Соединенных Штатов забронирует место в одном из элитных отелей Берлина, а на мероприятия он будет прибывать на вертолете.

В общей сложности для размещения мировых лидеров, их персонала и служб безопасности, прибывших в Гамбург на саммит "большой двадцатки", потребуется 9 тыс. гостиничных номеров.

Саммит G20, Гамбург: жена президента Польши не стала пожимать руку Трампу

Тем временем первая леди Польши Агата Корнхаусер-Дуда проигнорировала попытку президента США Дональда Трампа пожать ей руку перед камерами во время протокольной встречи.

Так, на опубликованных кадрах видно, что поприветствовав польского президента Анджея Дуду, Трамп протянул руку его супруге. Однако Корнхаусер-Дуда прошла мимо, а затем поздоровалась с женой американского лидера Меланией Трамп.

Саммит G20, Гамбург, встреча Путина и Трампа: стало известно сколько продлится встреча двух лидеров

Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге в пятницу, 7 июля, во второй половине дня. Беседа двух лидеров начнется в 16.45 по московскому времени и продлится около часа.

Отмечается, что диалог пройдет там же, где и основные мероприятия саммита, в выставочном центре Гамбурга. На повестке дня мировых лидеров — арест дипсобственности РФ в США и международная тематика.