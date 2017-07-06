Волейбол Россия - Бразилия, Мировая лига 6 июля 2017: смотреть онлайн, где трансляция, прогноз (ВИДЕО)

Подробности матча группового этапа Мировой лиги по волейболу 2017 Россия - Бразилия 6 июля 2017 читайте в материале TopNews.

6 июля 2017 года в бразильской Куритбе состоится матч группового этапа Мировой лиги по волейболу между сборной России и хозяевами турнира. Начало в 21:00 мск.

Чтобы попасть в плей-офф "Финала шести", россиянам необходима победа в трех сетах. При любом другом результате наши спортсмены после поражения от канадцев (0:3) не попадают в полуфинал.

В прямом эфире трансляцию поединка группового этапа "Финала шести" Россия - Бразилия 6 июля 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте канала ужшкммт можно следить за ходом игры онлайн. Начало в 21:00 мск.

Волейбол Россия - Бразилия. Мировая лига. Смотреть онлайн 6 июля 2017. ВИДЕО

Волейбол Россия - Бразилия: ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор оценивают шансы Бразилии на победу в этом матче в среднем с коэффициентом 1.13, на успех России - 7,00.

Наиболее вероятным исходом матча эксперты считают поражение сборной России в трёх партиях (2.08).

Мужская сборная России по волейболу 2017: состав на "Финал шести"

Связующие

Антипкин Сергей

Ковалев Дмитрий — капитан

Блокирующие

Куркаев Ильяс

Лихошерстов Вадим

Щербинин Дмитрий

Диагональные

Жигалов Максим

Кимеров Александр

Чефранов Александр

Доигровщики

Волков Дмитрий

Клюка Егор



Феоктистов Егор

Либеро

Зеленков Артем

Мартынюк Роман

Штаб сборной России по волейболу

Главный тренер – Шляпников Сергей

Генеральный менеджер – Станиславов Роман

Старший тренер – Бузато Сержио

Тренер-аналитик – Булычев Юрий

Тренер – Константинов Алексей

Тренер-статистик – Рязанцев Андрей

Тренер-статистик – Попов Денис

Менеджер – Артамонов Игорь

Врач – Арутюнов Гурген

Тераписты – Осипов Сергей, Макаренко Сергей