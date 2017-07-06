Поклонская обнародовала YouTube ВИДЕО с "мерзкими подробностями" в карьере главного актера "Матильды"

Наталья Поклонская, опубликовав видео с Ютуб у себя в соцсети, назвала «мерзкими подробностями» откровенные кадры с ролями актера Ларса Айдингера, сыгравшего Николая II в фильме «Матильда».

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская обнародовала у себя на странице в Facebook видеоролик, где немецкий актер Ларс Айдингер предстает в различных киноэпизодах, в том числе откровенного содержания. Примечательно то, что артист утвержден на роль царя Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда».

"Всех неравнодушных кто присылает мне всё новые безобразные амплуа "гениального", со слов режиссера Учителя "подобранного по душевному складу" актера, на роль русского Православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои ужшкммт силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности. Их должны увидеть те, кто в силу закона обязан надзирать за его соблюдением!", - подписала она видео.

YouTube ВИДЕО: Поклонская обнародовала в соцсети кадры с "мерзкими подробностями" про актера из "Матильды"

В ролике скомпилированы кадры из ролей Айдингера в кино и театральных постановках, где он играет сексуальные сцены, в том числе гомосексуального характера.

Мнения подписчиков о публикации разделились. Одни поддержали Поклонскую, призвав и далее стоять на страже морали. Другие раскритиковали и попросили не вмешиваться в искусство, а заняться своими непосредственными рабочими обязанностями.