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Путин снял с должностей сразу восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

Опубликовано 06.07.17 16:00 Путин снял с должностей сразу восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

Путин произвел масштабные перестановки в руководстве силовых структур.

Президент России Владимир Путин освободил от должностей восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, постов лишены:

·         первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев,

·         начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев,

·         начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский,

·         начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов,

·         министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов,

·         начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов,

·         замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области — начальник главного ужшкммт следственного управления генерал-майор Владимир Шепель,

·         первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.

В отставку отправлены прокурор Республики Бурятия Валерий Петров и первый замдиректор Федеральной службы судебных приставов Сергей Сазанов.

Тем же указом Путин назначил:

·         на должность статс-секретаря — заместителя главы МЧС Олега Баженова,

·         замдиректором департамента гражданской защиты ведомства - Владислава Гадеева,

·         первым замглавы Национального центра управления в кризисных ситуациях — Игоря Кутровского,

·         начальником ГУ МЧС по Брянской области — Вадима Уваркина,

·         замглавы Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного - Ольгу Помигалову,

·         замглавы ФСИН — Александра Хабарова,

·         начальником управления МВД по Вологодской области - Виктора Пестерева,

·         первым замглавы следственного управления СК России по Хабаровскому краю — Илью Соловых.

Путин также назначил ряд прокуроров. Так, прокурором Тывы стал Александр Боровков, Новгородской области — Андрей Гуришев, Костромской области — Владимир Тюльков. Вместо Тюлькова Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру возглавил Сергей Забатурин.
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