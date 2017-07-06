Путин снял с должностей сразу восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должностей восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, постов лишены:
· первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев,
· начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев,
· начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский,
· начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов,
· министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов,
· начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов,
· замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области — начальник главного ужшкммт следственного управления генерал-майор Владимир Шепель,
· первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.
В отставку отправлены прокурор Республики Бурятия Валерий Петров и первый замдиректор Федеральной службы судебных приставов Сергей Сазанов.
Тем же указом Путин назначил:
· на должность статс-секретаря — заместителя главы МЧС Олега Баженова,
· замдиректором департамента гражданской защиты ведомства - Владислава Гадеева,
· первым замглавы Национального центра управления в кризисных ситуациях — Игоря Кутровского,
· начальником ГУ МЧС по Брянской области — Вадима Уваркина,
· замглавы Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного - Ольгу Помигалову,
· замглавы ФСИН — Александра Хабарова,
· начальником управления МВД по Вологодской области - Виктора Пестерева,
· первым замглавы следственного управления СК России по Хабаровскому краю — Илью Соловых.
Путин также назначил ряд прокуроров. Так, прокурором Тывы стал Александр Боровков, Новгородской области — Андрей Гуришев, Костромской области — Владимир Тюльков. Вместо Тюлькова Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру возглавил Сергей Забатурин.