Путин снял с должностей сразу восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН Путин произвел масштабные перестановки в руководстве силовых структур. Президент России Владимир Путин освободил от должностей восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, постов лишены: · первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев, · начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев, · начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский, · начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов, · министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов, · начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов, · замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области — начальник главного ужшкммт следственного управления генерал-майор Владимир Шепель, · первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин. В отставку отправлены прокурор Республики Бурятия Валерий Петров и первый замдиректор Федеральной службы судебных приставов Сергей Сазанов. Тем же указом Путин назначил: · на должность статс-секретаря — заместителя главы МЧС Олега Баженова, · замдиректором департамента гражданской защиты ведомства - Владислава Гадеева, · первым замглавы Национального центра управления в кризисных ситуациях — Игоря Кутровского, · начальником ГУ МЧС по Брянской области — Вадима Уваркина, · замглавы Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного - Ольгу Помигалову, · замглавы ФСИН — Александра Хабарова, · начальником управления МВД по Вологодской области - Виктора Пестерева, · первым замглавы следственного управления СК России по Хабаровскому краю — Илью Соловых. Путин также назначил ряд прокуроров. Так, прокурором Тывы стал Александр Боровков, Новгородской области — Андрей Гуришев, Костромской области — Владимир Тюльков. Вместо Тюлькова Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру возглавил Сергей Забатурин. Твитнуть Другие материалы по этой теме В Питере после погони со стрельбой арестовали за наркотики экс-замначальника управления МВД (ВИДЕО) СМИ: после критики на прямой линии ТК "Звезда" отправил в отставку губернатора Ставрополья (ВИДЕО) Новости наших партнеров