Взрыв в Томске 6 июля 2017: в Сеть попало ВИДЕО "голливудского" взрыва на электроподстанции

Взрыв в Томске 6 июля 2017: жителей города напугал «огненный шар» на электроподстанции.

Жители Томска остались без света из-за взрыва на электроподстанции 6 июля 2017

Сотни жителей Томска 6 июля остались без света из-за взрыва на одной из электроподстанций. Там внезапно вспыхнуло оборудование, начался пожар.

Судя по видеозаписям, сделанным очевидцами, клубы черного дыма были видны за несколько километров. НТВ передает, что сразу сработала аварийная система, она автоматически обесточила несколько ЛЭП. По предварительным данным, в ужшкммт результате ЧП никто не пострадал.

В причинах аварии сейчас разбираются члены специально созданной комиссии.

После инцидента на подстанции "Восточная" в Томске полностью возобновлена подача электроэнергии. Как сообщили "РГ" в главном управлении МЧС по Томской области, днем на электроподстанции произошел хлопок, возникло облако огня и дым, но без последующего горения. Силы МЧС - три пожарных расчета - привлекались исключительно для дежурства, тушения не потребовалось.

Представитель группы связей с общественностью МЭС Сибири Ольга Михайлова уточнила, что яркая вспышка и громкий хлопок на электроподстанции стали следствием повреждения выключателя.

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