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Лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" приговорили к двум годам колонии

Опубликовано 06.07.17 14:28 Лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" приговорили к двум годам колонии

Однако сам осужденный лидер "Шалтай-Болтая" отказался обжаловать приговор.

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев решением Мосгорсуда приговорен к двум годам колонии. Аникеев пошел на сделку со следствием и признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации, передает "Звезда".

Дело находится под грифом «секретно», поэтому суд огласил лишь вводную и резолютивную часть приговора. По версии следствия, хакеры группы «Шалтай-Болтай» занимались публикацией и продажей украденной переписки высокопоставленных чиновников.

По версии следствия, Аникеев в период 2013-2016 годов ужшкммт в составе организованной группы вместе с другими хакерами через интернет получил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, а также скопировал ее с целью последующей продажи на используемых участниками группы интернет-ресурсах.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных, напоминает "Интерфакс".

Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

После вступления приговора в силу (10 дней с момента оглашения, если ни одна из сторон не обжалует) Аникеев планирует подать ходатайство об УДО, сообщил РИА Новости его адвокат Хазрет Бежоев.

"Пока я не вижу смысла обжаловать приговор, мой подзащитный доволен приговором. Он подаст ходатайство об УДО", — сказал защитник.
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