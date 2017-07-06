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Шок: в Магнитогорске школьницу расчленили на "вписке"

Опубликовано 06.07.17 14:00 Шок: в Магнитогорске школьницу расчленили на "вписке"

Жестокое убийство школьницы на «вписке» в Магнитогорске шокировало следователей.

Стали известны некоторые подробности убийства 16-летней школьницы из Магнитогорска. Девушка пропала 28 июня 2017 года. Она сказала отцу, что поехала к родственникам, с тех пор ее никто не видел. Тело убитой нашли 4 июля.

Как пишет "Уралинформбюро", школьница познакомилась с будущим убийцей в соцсети и приехала к нему на "вписку". Студент техникума, родители которого уехали, собрал у себя в частном доме пять-шесть человек. Молодые люди выпивали.

По словам 18-летнего задержанного, у него ужшкммт с убитой был секс на добровольной основе. Но после этого молодые люди поссорились, и студент задушил школьницу.

Сразу же после задержания студент рассказывал, что в расправе участвовал и ещё один 17-летний молодой человек. Однако, проведя ночь в изоляторе, он изменил свои показания, заявив, что был один, уточняет челябинский портал 74.ru.

Роль младшего задержанного, который отрицает причастность к преступлению, сейчас устанавливают следователи. Но достоверно известно, что в частном доме тело девушки разрубили топором на части, которые разложили по мешкам и разбросали по лесу. Магнитогорские правоохранители признаются, что за много лет работы они впервые видят, чтобы молодой человек из вполне приличной семьи хладнокровно расчленил тело.

Экспертам также предстоит установить точную причину смерти. В частности, основной вопрос: действительно ли школьница скончалась от удушения и была ли она мертва в момент расчленения.
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