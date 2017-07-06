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Путин опробовал новый российский правительственный лимузин "Кортеж" (ФОТО)

Опубликовано 06.07.17 13:01 Путин опробовал новый российский правительственный лимузин "Кортеж" (ФОТО)

Путину показали его новый VIP-лимузин "Кортеж". Партия таких автомобилей должна поступить в распоряжение ФСО до конца 2017 года.

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшим лимузином для высших чиновников государства, разработанным в рамках российского проекта «Кортеж», пишут «Известия» со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. По его словам, результат труда отечественных разработчиков удовлетворил лидера страны.

Путин протестировал «прототип А» — партия именно таких автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны до конца 2017 года. «Прототип Б» ему показать не успели.

Проект «Кортеж» реализуется в России с 2012 года. Он ужшкммт предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна — для высших чиновников государства. «Дебютный выезд» этих автомобилей должен состояться на инаугурации президента после выборов 2018 года.

Фото: РИА Новости / Сергей Субботин и НАМИ

В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». На его площадке смогут выпускать до 300 машин в год. При этом в будущем VIP-авто планируется сделать доступными и для других граждан — серийное производство будет запущено в 2018–2019 годах. В 2016-м на реализацию проекта «Кортеж» было выделено 3,7 млрд рублей.
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