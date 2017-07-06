Полиция задержала 10 членов банды, убившей главу Сергиева Посада

В числе арестованных оказался лидер группировки Константин Пискарев.

Сотрудники Следственного комитета РФ рассказали о пресечении деятельности бандгруппы, промышлявшей убийствами и другими злодеяниями, на территории подмосковного Сергиева Посада.

Как сообщают "Вести" со ссылкой на источник в СКР, на счету преступной группы, созданной в 1999 году Константином Пискаревым по прозвищу Костя Большой, не менее 18 убийств. На их совести также расправа над главой Сергиева Посада Евгением Душко в 2011 году. Тогда убийцы поджидали градоначальника возле его дома. Когда глава городского поселения вышел оттуда и сел ужшкммт в автомобиль, к нему подошел Пискарев и произвел не менее семи выстрелов из пистолета. В результате полученных ранений Душко скончался на месте.

В результате проведенного расследования были арестованы 10 членов банды, в том числе, ее создатель Константин Пискарев. Преступники, в зависимости от роли в банде, обвиняются по статьям "Бандитизм", "Убийство", "Похищение человека", "Незаконный оборот оружия" УК РФ.

"Следствием продолжается работа, направленная на установление иных участников банды и других эпизодов ее преступной деятельности", - подчеркнула официальный представитель СКР Светлана Петренко.