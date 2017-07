Гидрометцентр и МЧС озвучили прогноз погоды на июль-август 2017 году в Москве и Центральной России.

Какой будет вторая половина лета 2017 года по прогнозам синоптиков?

В 2017 году вторая половина лета будет умеренно теплой. В МЧС России «Известиям» заявили, что в этом месяце в Центральной России стоит вновь ждать ливневых дождей и шквалистых порывов ветра. При этом на юге Сибири и в южных регионах Дальнего Востока возможны пожары — там прогнозируется сухая и жаркая погода.

Начальник управления организации информирования населения МЧС России Алексей Вагутович ужшкммт напомнил, что в последние несколько месяцев было много природных катаклизмов. При этом что раньше для некоторых регионов было аномалией, сейчас становится нормой: большое количество осадков, рекордные минимальные и максимальные температуры.

В таких условиях МЧС пришлось пересмотреть систему информирования населения о возможных катаклизмах - стали больше использоваться соцсети.

Летом 2017 Москву ждут смерчи и ураганы

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, летом опасные явления наблюдаются в пять–шесть раз чаще, чем зимой. Вертикальные вихревые структуры — смерчи — у нас бывают крайне редко, и он не стал их исключать в ближайшее время. По словам Вильфанда, в июле можно ждать града, сильного дождя, шквалистого ветра, а также гроз.

Проблема в том, что многие природные катаклизмы невозможно предсказать заблаговременно — это можно сделать за сутки, а чаще всего за несколько часов или даже за несколько десятков минут. Главная рекомендация, которую Роман Вильфанд дал жителям России, — очень внимательно следить за прогнозами погоды в летний период.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко советует жителям центральной России не убирать далеко теплую одежду и обогреватели. По его словам, лето уже жарким не будет.

Продолжительная погодная аномалия, по словам ученых, связана с длительным и устойчивым блокирующим антициклоном над Центральной Европой. В район Русской равнины, которая оказалась над его восточной периферией, постоянно выносились холодные воздушные массы.

Гидрометцентр подробно рассказал об аномалиях июня 2017 в Москве и регионах России

По данным оперативного мониторинга климата, проводимого в Гидрометцентре России, второй месяц подряд (май и июнь) на европейской территории России (ЕТР) от Баренцева моря до Нижней Волги стояла аномально холодная погода. Конец весны и начало лета оказались здесь самыми холодными с 1994 г., а прошедший июнь 2-й самый холодный в 21 веке, говорится на сайте Гидрометцентра.

Противоположная картина имела место в Сибири, на востоке Урала и западе Якутии. Здесь в июне господствовала жара. Столбики термометров большую часть месяца удерживались в диапазоне +25…+35 ° C, а в отдельные дни достигали +40 ° C. Среднемесячные температуры в этом регионе превысили нормы на 2-5 ° C.

В среднем за месяц температура воздуха ниже нормы оказалась не только на ЕТР, но также в Скандинавии, Индии, на востоке Китая и на значительной части акваторий Атлантического и Тихого океанов. Средняя температура воздуха в июне по Северному полушарию Земли имеет 3-5 ранг среди самых высоких значений, уступая по этому показателю только июню 2016 и 2015 годов.