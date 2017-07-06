Скончался автор стихов к песням группы «Секрет» и сценарист «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Рубин

Автор текстов к десяткам хитов российской эстрады и бывший участник популярнейшего в 80-90 годы бит-квартета "Секрет" Дмитрий Рубин скончался сегодня на 56 году жизни.

Российский поэт и музыкант, автор текстов песен группы «Секрет» Дмитрий Рубин скончался в возрасте 55 лет, написал в своем Facebook участник группы «Секрет» Андрей Заблудовский в Facebook.

«Дима Рубин... Человек, написавший ХИТ всех времен СССР "ПРИВЕТ", умер, не нажив ни дворцов, ни яхт, ни самолетов!!!!(((((((» — написал он.

По его словам, это случилось в среду. Время и место похорон пока не определены.

Напомним, в мае Рубину исполнилось 55 лет. Свой первый ансамбль он создал, учась в ленинградской школе № 1.

В 1982 году Дмитрий Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко создал бит-квартет "Секрет", но вскоре ужшкммт покинул ее, уступив место Андрею Заблудовскому. Однако песни, стихи к которым написал Рубин, остались в репертуаре группы - это "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины", "Старый ковбой" и другие.

Кроме того, Дмитрий Рубин написал сценарии для сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Голландский пассаж", "Морские дьяволы", "Роковое сходство" и других.