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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня 06.07.2017: время ожидания составляет 10 часов

Опубликовано 06.07.17 09:35 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня 06.07.2017: время ожидания составляет 10 часов

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: с каждым днем количество паломников, желающих поклониться святыне, растет.

Согласно информации, опубликованной на сайте принесения мощей Николая Чудотворца в России, на 8 утра 6 июля 2017 года очередь для поклонения святыни находится на Фрунзенской набережной, в районе Пушкинского (Андреевского) пешеходного моста. Ближайшая станция метро - "Фрунзенская".

Специалисты оценивают расчетное время нахождения в очереди примерно в 10 часов.

Согласно последним данным штаба принесения святыни, количество верующих, поклонившихся мощам Николая Чудотворца накануне, составило 50200 человек, что ровно на 6 тысяч больше, чем в минувший вторник и на 12900 человек больше, чем это ужшкммт было в понедельник, 3 июля. При этом в прошлый четверг, 29 июня, святыне поклонились 45200 человек. Всего же к мощам приложились 1 483 500 паломников.

Ранее TopNews писал о том, что в связи с увеличением числа паломников было принято решение закрывать на 1,5 часа раньше вход в очередь к храму Христа Спасителя. Ранее это делалось в 18:00 мск, а начиная с 5 июля встать в очередь нужно до 16:30.

Следить за перемещением очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017 онлайн паломники могут на сайте организаторов поклонения святыни в России. Также трансляция доступна в соцсетях.

Левое ребро святителя Николая впервые в истории привезли в нашу страну из Италии. Святыня находятся в храме Христа Спасителя с 21 мая. Поклониться в Москве можно до 12 июля. Вход в храм открывается в 8 утра.
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