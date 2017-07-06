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Волейбол, Мировая лига 2017, мужчины, "Финал шести": расписание опубликовано в Сети

Опубликовано 06.07.17 09:13 Волейбол, Мировая лига 2017, мужчины, "Финал шести": расписание опубликовано в Сети

Волейбол, Мировая лига 2017, мужчины: первенство проходит в Бразилии с 4 по 9 июля.

Волейбол, Мировая лига 2017: "Финал шести" проходит в Бразилии

В Бразилии с 4 по 9 июля проходит "Финал шести" Мировой лиги 2017 по волейболу. Россияне попали в число участников турнира и уже успели проиграть канадцам в групповом этапе (0:3). Впереди также матч нашей сборной с хозяевами турнира.

Поединки группового раунда заканчиваются 6 июля, а в полуфинальных встречах 7 июля победитель каждой группы сразится с командой, ставшей второй в другой группе. Финальная игра и матч за ужшкммт третье место запланированы на 9 июля.

Волейбол, Мировая лига 2017, мужчины, "Финал шести": расписание (время московское)

Групповой этап

4 июля

Бразилия – Канада (3:1)

Франция – США (3:2) 

5 июля

Россия – Канада (0:3)

Сербия – США (1:3)

6 июля

21:05 Бразилия – Россия

23:10 Франция – Сербия

1/2  финала

7 июля

21:05

23:10

9 июля

Матч за бронзу

02:00

Финал

05:05
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