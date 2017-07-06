Волейбол, Мировая лига 2017, мужчины, "Финал шести": расписание опубликовано в Сети
Опубликовано 06.07.17 09:13
Волейбол, Мировая лига 2017, мужчины: первенство проходит в Бразилии с 4 по 9 июля.
Волейбол, Мировая лига 2017: "Финал шести" проходит в Бразилии
В Бразилии с 4 по 9 июля проходит "Финал шести" Мировой лиги 2017 по волейболу. Россияне попали в число участников турнира и уже успели проиграть канадцам в групповом этапе (0:3). Впереди также матч нашей сборной с хозяевами турнира.
Поединки группового раунда заканчиваются 6 июля, а в полуфинальных встречах 7 июля победитель каждой группы сразится с командой, ставшей второй в другой группе. Финальная игра и матч за ужшкммт третье место запланированы на 9 июля.
Волейбол, Мировая лига 2017, мужчины, "Финал шести": расписание (время московское)
Групповой этап
4 июля
Бразилия – Канада (3:1)
Франция – США (3:2)
5 июля
Россия – Канада (0:3)
Сербия – США (1:3)
6 июля
21:05 Бразилия – Россия
23:10 Франция – Сербия
1/2 финала
7 июля
21:05
23:10
9 июля
Матч за бронзу
02:00
Финал
05:05