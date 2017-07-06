Олег Яковлев: что с ним случилось, рассказала гражданская жена экс-"Иванушки" (ФОТО)

Олег Яковлев из группы "Иванушки" ушел из жизни внезапно - вдова артиста Александра Куцевол рассказала о его последних днях перед смертью и опубликовала последний снимок певца.

Гражданская супруга ушедшего из жизни бывшего участника группы "Иванушки International" Олега Яковлеваа Александра Куцевол развеяла слухи о том, что артист умер от цирроза печени или СПИДа. По ее словам, такие слухи не имеют отношения к действительности, а певец ушел из жизни в результате тяжелого двухстороннего воспаления легких.

Являвшаяся промоутером артиста Александра рассказала, что еще до того, как лечь в больницу Олег Яковлев плохо себя чувствовал. Он ужшкммт много спал и пил лекарства от кашля, отмахиваясь от ее просьб обратиться к врачу. Однако после выступления в Санкт-Петербурге 23 июля певцу стало хуже, и он решил уже не откладывать визит к доктору.

Проведенное обследование выявило у него двухстороннее воспаление легких. Олег Яковлев лег в больницу, где лечился в течение недели. Он уже собирался домой на фоне хороших анализов, однако затем произошло резкое ухудшение его состояния, и артиста перевели в реанимацию.

"А о том, что его ночью перевели на искусственную вентиляцию легких, я узнала от журналистов. Уж не знаю, как они это пронюхали, но позвонили мне утром и стали спрашивать подробности. Я отмахнулась, мол, ерунда какая-то, с Олегом все хорошо", - призналась девушка.

Однако оказалось, что Олег на тот момент действительно уже был на грани жизни и смерти. Когда гражданскую жену бывшего солиста "Иванушек" пустили к нему в палату, Александра около часа говорила с любимым, веря, что он ее слышит. Девушка верила, что певец выживет, несмотря на неутешительные прогнозы врачей.

"Когда уходила из больницы поздно вечером, то не прощалась с Олегом. Утром думала поехать в монастырь, заказать молебен о здравии Олега. Но в 07:10 утра мне позвонил заведующий отделением и сказал, что пять минут назад сердце Олега остановилось", - сказала Куцевол.

Также возлюбленная Олега Яковлева опубликовала в соцсетях его последний прижизненный снимок. В кадре он стоит в беседке с букетом из зеленого лука, укропа и петрушки в руках. Один глаз артиста зажмурен.

Олег Яковлев ФОТО: соцсети

По словам подписчиков, на момент фотосъемки ничего не предвещало беду, однако в скором времени артист ушел из жизни.