 
TOP 10

1 Тиллерсон назвал тему встречи Путина и Трампа на саммите G20

2 Гражданская жена Олега Яковлева рассказала о его болезни и смерти (ФОТО)

3 В Гидрометцентре ответили на критику промокшего Жириновского

4 Эксперты: доллар в ближайшее время пробьет уровень в 60 рублей

5 "Зачем спасать, если все равно умрет": гламурную астраханскую чиновницу уволили за бессердечие (ВИДЕО)

6 В Сети появилось ВИДЕО самоуничтожения "Булавы"

7 МИД Польши: «C Бандерой Украина в Европу не войдет»

8 Бывший повар кулинарной студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабские условия труда

9 Курс рубля упал на фоне заявлений Минфина о сокращении покупки валюты в 600 раз

10 Взятый ДНР в плен майор ВСУ рассказал о кровавых провокациях перед саммитом G20 (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Саммит G20 в Гамбурге 2017: Тиллерсон назвал тему встречи Путина и Трампа

Опубликовано 06.07.17 08:33 Саммит G20 в Гамбурге 2017: Тиллерсон назвал тему встречи Путина и Трампа

Саммит "двадцатки", Гамбург, июль 2017: госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о теме предстоящей встречи Путина и Трампа на полях саммита.

Саммит G20 в Гамбурге 2017 ознаменуется встречей Путина и Трампа

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, президент страны Дональд Трамп на предстоящей встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудит ситуацию в Сирии.

"Перед отлетом на саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент (Трамп) намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным", - цитирует Тиллерсона РИА Новости.

Он отметил, что "прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на ужшкммт месте".

"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства"*, может быть загублен". "Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий", - подчеркнул госсекретарь.

Он уверен, что у Вашингтона и Москвы есть потенциал по координации в Сирии, несмотря на наличие противоречий. Тиллерсон напомнил, что ранее стороны уже достигали прогресса по созданию деконфликтных зон в Сирии, а это, по его словам, говорит о том, что государства "способны достичь дальнейшего прогресса".

В 2017 году саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля в Гамбурге. Ранее сообщалось, что мероприятие состоится на территории выставочного центра Hamburg Messe.

Ранее TopNews писал о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита.
Другие материалы по этой теме

Взятый ДНР в плен майор ВСУ рассказал о кровавых провокациях перед саммитом G20 (ВИДЕО)

Меркель пригласила Иванку Трамп на встречу "женской двадцатки"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга