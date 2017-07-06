Саммит G20 в Гамбурге 2017: Тиллерсон назвал тему встречи Путина и Трампа

Саммит "двадцатки", Гамбург, июль 2017: госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о теме предстоящей встречи Путина и Трампа на полях саммита.

Саммит G20 в Гамбурге 2017 ознаменуется встречей Путина и Трампа

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, президент страны Дональд Трамп на предстоящей встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудит ситуацию в Сирии.

"Перед отлетом на саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент (Трамп) намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным", - цитирует Тиллерсона РИА Новости.

Он отметил, что "прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на ужшкммт месте".

"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства"*, может быть загублен". "Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий", - подчеркнул госсекретарь.

Он уверен, что у Вашингтона и Москвы есть потенциал по координации в Сирии, несмотря на наличие противоречий. Тиллерсон напомнил, что ранее стороны уже достигали прогресса по созданию деконфликтных зон в Сирии, а это, по его словам, говорит о том, что государства "способны достичь дальнейшего прогресса".

В 2017 году саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля в Гамбурге. Ранее сообщалось, что мероприятие состоится на территории выставочного центра Hamburg Messe.

Ранее TopNews писал о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита.