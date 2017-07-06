В Гидрометцентре ответили на критику промокшего Жириновского

Специалисты дали ответ лидеру ЛДПР, потребовавшему разогнать Мосгидромет.

По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, предсказать точное время появления дождевой тучи над головой отдельно взятого человека невозможно, хотя на новом сайте Гидрометцентра есть возможность посмотреть прогностическую карту осадков на два часа вперед. Тем самым специалист ответила на критику председателя ЛДПР Владимира Жириновского, который, как писал ранее TopNews, промок под дождем и потребовал разогнать Московский центр ужшкммт по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Общий прогноз по дождю был, а предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно. При этом на новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперед. Но она тоже не дает стопроцентной точности", - цитирует Макарову РИА Новости.

Напомним, что с начала июля в Центральной России воцарилась аномально холодная погода с большим количеством осадков.