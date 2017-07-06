Какой сегодня праздник: 6 июля 2017 года отмечается народный праздник день Аграфены Купальницы

Сегодня, 6 июля, также отмечается Всемирный день поцелуев.

Какой праздник сегодня, 6 июля 2017: Всемирный день поцелуя

6 июля 2017 года отмечается один из самых необычных праздников - День поцелуя. Он был учрежден по инициативе ООН, а в нашей стране о нем узнали недавно, но соотечественники дружно поддержали инициативу и с большим удовольствием празднуют День поцелуев.

Традиционно в этот день в нашей стране организуются различные конкурсы поцелуев. В некоторых городах проводится массовый ужшкммт поцелуй, когда много человек одновременно сливаются в едином поцелуе.

Какой народный праздник сегодня, 06.06.2017: Аграфена Купальница

В народе 6 июля отмечается день Аграфены Купальницы. Православная церковь вспоминает в этот день мученицу Агриппину Римляныну. Свое народное название - "Купальница" - день получил потому, что в этот день много лет назад появился обычай массово купаться в водоемах.

В этот день народные целители заготавливают банные веники на год вперед. Некоторые люди перед купанием в водоеме отправляются в баню, чтобы зайти в воду чистыми.

На Руси на Ариппину готовили обетную кашу – постную пищу для нищих и странников, а вечером люди собирали лечебные травы и коренья, которые, как считается, в этот день обладают целебной силой. Традицией этой ночи считаются поиски папоротника, который, по поверью, цветет именно в это время. Считалось, что тот, кому посчастливится сорвать этот цвет, обретет счастье и богатство.

Крестьяне верили, что если посадить в этот день репу, то будет хороший урожай.

По приметам, если муравьи спешат спрятаться в норки - жди ненастья с грозой и сильным ветром, а если не слышно соловьиных трелей - нужно готовиться к сбору ячменя.