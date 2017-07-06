Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня 06.07.2017: время ожидания в очереди к святыне составляет около 9 часов

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: меры по раннему закрытию очереди предприняты в связи с увеличением числа паломников.

В Москве в храме Христа Спасителя верующие торопятся успеть поклониться мощам святого Николая Чудотворца, которые будут там находиться менее недели. Информацию об очереди регулярно обновляет сайт принесения святыни в Россию «Николай2017.ру».

К настоящему моменту известно, что время ожидания в очереди к святыне составляет около 9 часов. На 17:00 очередь закрыта. По последним данным, мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились уже почти 1,5 млн верующих.

Где сейчас находится очередь к мощам Николая Чудотворца?

Сейчас вход в очередь для ужшкммт поклонения мощам находится на пересечении Фрунзенской набережной и улицы 3-я Фрунзенская. Ближайшая к этой точке станция метро — «Фрунзенская», также можно добраться от станции метро «Воробьевы горы». Посетить храм Христа Спасителя для поклонения мощам можно по 12 июля.

Как правильно прикладываться к мощам Николая Чудотворца, о чем просить

Самое главное правило - это вера. К святыне необходимо прикладываться с почтительным отношением и с благоговением, как и к любой дорогой с точки зрения нравственности и духовности вещи. Правил, как именно прикасаться к этой святыне, нет. Можно поцеловать, можно прикоснуться рукой, можно просто поклониться.

Обращаясь к святому лучше всего просить о том, чтобы он помолился о нас перед Богом, ведь поклоняться можно только Богу, а святым мы молимся, чтобы и они помолились Богу за нас.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: что важно знать паломникам

Мощи Николая Чудотворца, а именно левое ребро святого, впервые в истории привезли в Россию из Италии. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Желающим приложиться к мощам нужно выстоять многочасовую очередь.

«Нахождение в очереди – данность, которая может принести духовную пользу паломнику. Не тратьте время понапрасну: возьмите с собой текст акафиста святителю Николаю, молитвослов, Евангелие.Уже в очереди на набережной вы можете читать акафист, молиться своими словами и просить за тех, кто вам дорог, и о себе. Как показывает опыт, так время пройдет быстрее, а вы успеете вдумчиво попросить обо всем и обо всех», — говорится на официальном сайте принесения святыни в Россию.

Как писал TopNews, в Москве накануне начал работать новый режим движения очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017.