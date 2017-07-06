Стали известны причины расставания Мадонны с Тупаком Шакуром

Тупак Шакур написал Мадонне письмо, в котором все объяснил.

Стали известны причины расставания певицы Мадонны с известным рэпером Тупаком Шакуром. Об этом он написал в откровенном письме от 15 декабря 1995 года, находясь в тюрьме, сообщает Лайф со ссылкой на портал TMZ.

Примечательно, что письмо выставлено на аукцион со стартовой сценой в $100 тыс. Ожидается, что в ходе торгов она возрастёт в разы.

В письме Шакур извинился перед Мадонной, подчеркнув, что помнит её слова "мы больше чем друзья". Он также выразил убежденность, что роман ужшкммт с темнокожим мужчиной не представлял угрозы для карьеры Мадонны, тогда как роман с белой женщиной мог помешать его собственной карьере. Шакур боится, что из-за отношений с певицей от него могут отвернуться многие поклонники, которых он ценит и боится потерять.

"Надеюсь, ты сможешь меня понять", — такими словами заканчивается объяснение.

"В последнее время, как ты можешь видеть, я вырос морально и духовно. Но, пожалуйста, пойми мою позицию. Не может молодой парень с ограниченным жизненным опытом быть вместе с всемирно известным секс-символом", — признаётся Шакур.

В заключение он попросил певицу, чтобы она берегла себя. "Я не знаю, что ты думаешь по поводу того, чтобы посетить меня, но я бы хотел поговорить с глазу на глаз", — отмечает рэпер.