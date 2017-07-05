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Отец хоккеистов Буре перенес инсульт

Опубликовано 05.07.17 22:01 Отец хоккеистов Буре перенес инсульт

Известный в прошлом советский пловец Владимир Буре находится в тяжелом состоянии.

Известный российский специалист Владимир Буре перенёс инсульт и находится в тяжёлом состоянии в одной из американских клиник, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря Федерации хоккея Белоруссии Ярослава Завгороднего.

Отметим, что в настоящее время Владимир Буре занимает должность тренера по физподготовке сборной Белоруссии по хоккею, и теперь неизвестно, сможет ли 66-летний тренер вернуться к работе.

Как пишет "Лента.Ру", Буре-старшего госпитализировали две недели назад. Около суток он ужшкммт пребывал в коме, в данный момент его состояние постепенно улучшается.

Буре является четырёхкратным призёром Олимпийских игр по плаванию, а также двукратным обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера по физподготовке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».

Павел Буре выступал в НХЛ на протяжении 12 сезонов с 1991 года. В составе сборной России он становился серебряным и бронзовым призером Олимпиад (1998, 2002), со сборной СССР выигрывал чемпионат мира (1990).

Валерий Буре перебрался в США вместе с братом, но начал играть в НХЛ с 1995 года. Выступал за сборную России, вместе с Павлом выигрывал медали ОИ-1998 и ОИ-2002. Павел также включён в Зал хоккейной славы.
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