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Госдеп назвал дату встречи Тиллерсона и Порошенко в Киеве

Опубликовано 05.07.17 21:16 Госдеп назвал дату встречи Тиллерсона и Порошенко в Киеве

Стали известны темы предстоящих переговоров Тиллерсона и Порошенко в Киеве.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приедет с визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко 9 июля, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт Госдепа США.

«Секретарь Тиллерсон нанесёт официальный визит в Киев (Украина) 9 июля, где он встретится с президентом Порошенко», — говорится в сообщении ведомства.

Затем госсекретарь США прибудет в Стамбул, где 9 и 10 июля обсудит с высокопоставленными чиновниками вопросы сотрудничества двух стран.

Между тем названы темы предстоящих переговоров Тиллерсона и Порошенко в Киеве. На предстоящей встрече политики поднимут тему американо-украинского стратегического ужшкммт партнерства.

"Госсекретарь вновь подтвердит обязательства Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать выполнение реформ, которые укрепят экономический, политический и военный потенциал Украины", — отмечается в сообщении госдепа.

Помимо этого, «стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы украинского государства в США 20–21 июня».
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