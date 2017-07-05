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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня закроют раньше на 1,5 часа

Опубликовано 05.07.17 18:18 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня закроют раньше на 1,5 часа

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: меры по раннему закрытию очереди предприняты в связи с увеличением числа паломников.

В Москве накануне начал работать новый режим движения очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017. Об этом сообщается на сайте организаторов принесения святыни.

"Закрытие очереди на вход будет производиться в зависимости от количества человек и времени ожидания в ней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что если среднее время ожидания в очереди к святыне превысит 9 часов, тогда вход в нее закроют примерно в 16.30 мск. Организаторы подчеркивают, что ужшкммт такие меры предприняты для того, чтобы последние вышедшие из храма Христа Спасителя верующие смогли воспользоваться метрополитеном до момента окончания его работы.

До этого вход в очередь к мощам Николая Чудотворца закрывался в 18.00.

По состоянию на 17:00 5 июля ориентировочное время ожидания в очереди составляло 9 часов. На тот момент вход в очередь был уже закрыт.

Следить за передвижением очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно на сайте организаторов принесения святыни. После 12 июля 2017 святыню доставят в Санкт-Петербург.

Как писал TopNews, мощи Николая Чудотворца впервые в истории были привезены в Россию из итальянского Бари. С 21 мая 2017 года они находятся в храме Христа Спасителя. Свободный доступ к ним открыли 22 мая. На сегодняшний день святыне поклонились почти 1,5 миллиона паломников.
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