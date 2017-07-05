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В Ленобласти поезд столкнулся с дрезиной и сошел с рельсов (ФОТО)

Опубликовано 05.07.17 17:55 В Ленобласти поезд столкнулся с дрезиной и сошел с рельсов (ФОТО)

Транспортная полиция и СКР начали проверку после инцидента с поездом в Ленобласти.

Пассажирский поезд Воркута — Санкт-Петербург столкнулся с ремонтной дрезиной, перелает РИА Новости.

Инцидент произошел в Ленинградской области на перегоне "Ефимовская-Коли". По предварительным данным, с рельсов сошла только передняя тележка локомотива. Никто из пассажиров не пострадал.

В поезде находились 465 пассажиров. Уточняется, что локомотив наехал на выдвижной механизм ремонтной железнодорожной машины РМ-80. На место аварии направлены два аварийно-восстановительных поезда.

Информацию об инциденте ТАСС подтвердили в РЖД. К месту происшествия ужшкммт направлен восстановительный поезд для ликвидации последствий. Информация о задержках в движении поездов уточняется.

По факту инцидента следователи приступили к проведению проверки. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК, проводится доследственная проверка по факту столкновения пассажирского поезда сообщением Воркута - Санкт-Петербург со стоящим рабочим поездом. На место происшествия выехала следственная группа для проведения неотложных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте по факту инцидента также начала Северо-Западная транспортная прокуратура.
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