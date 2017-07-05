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Скандал: в Сургуте хирург-проктолог выложил селфи из операционной (ФОТО)

Опубликовано 05.07.17 17:49 Скандал: в Сургуте хирург-проктолог выложил селфи из операционной (ФОТО)

Больница Сургута начала проверку после размещения хирургом в соцсети селфи из операционной.

В окружной клинической больнице Сургута разразился скандал: врач-проктолог делал селфи во время операций и выкладывал их в интернет. Свой аккаунт хирург уже удалил, однако по факту инцидента проводится служебное расследование, пишет "РГ".

В "инстаграме" хирурга-проктолога окружной больницы Сургута Никиты Барбашинова было опубликовано селфи, сделанное прямо во время ответственной операции, уточняет Лайф. Фотографии медик сопровождал размышлениями о жизни и рассказами о своей работе. Известно, что и коллеги Барбашинова ужшкммт публиковали в соцсетях схожие фото, сделанные во время медицинских процедур.

Как рассказала изданию специалист по связям с общественностью медучреждения Регина Чагина, с трудовым коллективом проведена профилактическая беседа. Кроме того, планируется провести цикл мероприятий о порядке размещения информации в СМИ и социальных сетях.
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