Подозреваемые в убийстве были найдены спящими в стоящем рядом домике.

Человеческие останки обнаружены в мангале на базе отдыха в Солнечногорском районе Московской области. Уже арестован подозреваемый в убийстве, сообщает СУ СКР по Москве.

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 2 июля в квартире жилого дома в Зеленограде во время распития спиртных между собутыльниками возник конфликт. Один из них забил молотком другого.

Обнаружил страшную находку сторож базы ужшкммт отдыха. Он совершал обход территории и почувствовал неприятный запах горелого. Возле одного из домов стоял мангал, в котором лежали обугленные части человеческого тела, а в кустах лежала голова без ушей, уточняет "Звезда".

Подозреваемые в преступлении мирно спали в ближайшем домике. Там лежали окровавленные молоток, пила и топор, также там оказались медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка.

от скончался на месте. После, желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез останки на территорию Московской области, где хотел их сжечь.

Во время допроса обвиняемый полностью признал вину и дал изобличающие показания.