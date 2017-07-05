СМИ обнаружили у питерского вице-губернатора Албина часы за 3,5 млн рублей

Питерские журналисты составили рейтинг самых дорогих часов чиновников Санкт-Петербурга.

Газета "Деловой Петербург" совместно со специалистами портала Chronoscope.ru провели исследование, какие наручные часы носят петербургские чиновники и политики и сколько они стоят.

Редакция методично фотографировала на заседаниях руки депутатов и чиновников, которые об этой съемке не знали. В определении ряда моделей помогали независимые специалисты портала Chronoscope.ru.

Отмечается, что не все представители власти оказались ценителями дорогих часов. Многие носят ужшкммт вполне скромные даже по меркам рядового петербуржца модели. Зато глава комитета по промышленности и инновациям Максим Мейксин носит "умные" часы Apple Watch.

В некоторых случаях часы выбиваются из стандартного ряда. К примеру, часы губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, вероятно, эксклюзивная модель (виден российский герб) на основе Longines. Впрочем, его Longines, хотя и имеют эксклюзивную гравировку в виде герба Российской Федерации, оцениваются всего лишь в 72 тыс. рублей.

Обладателем самых дорогих часов - Hublot за 3,5 млн рублей - оказался вице-губернатор Игорь Албин. У него они оказались не единственными - чиновник владеет также Breguet за 1 млн рублей.

Еще один вице-губернатор Александр Говорунов носит Ulysse Nardin за 1,8 млн рублей.