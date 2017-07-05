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Кашпировский гипнотизирует Америку - исцеляет от кариеса, храпа и аллергии на Брайтон-Бич

Опубликовано 05.07.17 15:24 Кашпировский гипнотизирует Америку - исцеляет от кариеса, храпа и аллергии на Брайтон-Бич

Психотерапевт Анатолий Кашпировский начал проводить исцеляющие сеансы в США.

Советский психотерапевт, получивший известность в конце 80-х годов благодаря выступлениям на телевидении, вновь собирает полные залы, но уже в США. Анатолий Кашпировский гастролирует по Америке и проводит сеансы лечения. Как рассказал его помощник в интервью "Комсомольской правде", интерес к Кашпировскому не угас: среди его клиентов иммигранты, давние поклонники и американцы.

"Он работает в России. Просто сейчас у него выступления в Америке. Люди его ждали. Это и иммигранты, давние ужшкммт поклонники, и американцы. Более того, оказывается, Кашпировский практикует ноу-хау. Недавно в Нью-Йорке он провел, по его утверждению, «беспрецедентную мировую дистанционную психологическую акцию», - пояснил помощник гипнотизера.

В частности, 29 июня в Нью-Йорке, в зале ресторана «Националь», Кашпировским была проведена беспрецедентная психологическая акция - всемирная дистанционная коррекция носа с восстановлением нормального носового дыхания и избавлением от храпа . "Фантастичность этой необычной акции заключается не только в моментальном (за три минуты) исправлении носа у тысяч людей, но и в абсолютном отсутствии при этом любых визуальных, аудио- и видеоконтактов со мной как с источником данного программирования", - рассказал он.

Чары Кашпировского, по его словам, действовали на страдающих от храпа в любой точке планеты, но для этого пациент должен был в течение трех минут сосредоточенно смотреть на любой предмет перед собой. Кроме того, Кашпировский запретил трогать нос спустя шесть часов после акции. Кроме того, Кашпировский, у которого, как выяснила «Комсомольская правда», есть американское гражданство, проводит сеанс для желающих похудеть, избавиться от кариеса, пороков сердца и аллергии.
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