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Изменения ПДД 2017 коснулись перевозки детей в автомобиле

Опубликовано 05.07.17 14:49 Изменения ПДД 2017 коснулись перевозки детей в автомобиле

Изменения в ДДД с 1 июля 2017 года: власти РФ внесли изменения в Правила дорожного движения, ужесточив требования к перевозке детей.

Перевозка детей в автомобиле 2017: изменения в ПДД

С начала июля 2017 года в России ужесточили правила перевозки детей в автомобилях. Отныне запрещено оставлять детей до семи лет одних в припаркованных автомобилях. Также для перевозки детей возрастом от 0 до 6 лет обязательно следует использовать специальные удерживающие устройства, даже на заднем сидении автомобиля.  Таким образом, для перевозки детей указанного возраста следует ужшкммт перевозить в ГОСТовском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту ребенка. 

Как говорится в пояснительной записке к документу, согласно результатам проведенных испытаний специалисты сделали выводы о том, что другие средства, в числе которых  бескаркасное устройство, корректор (адаптер) лямок ремня безопасности - не обеспечивают необходимый уровень защиты ребенка, сопоставимый с детским удерживающим устройством, "удовлетворяющим требованиям техегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"".

"В ходе испытаний было также доказано, что другие средства с высокой вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия для ребенка по сравнению с ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией транспортного средства и используемыми для фиксации ребенка без каких-либо дополнительных приспособлений", - отмечают авторы поправок в ПДД.

За перевозку детей дошкольного возраста без удерживающего устройства предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Как перевозить детей в автомобиле 2017:

0 — 6 лет (включительно)

Переднее сиденье: только с детским удерживающим устройством

Заднее сиденье: только с детским удерживающим устройством

Нельзя оставлять в машине без присмотра совершеннолетних.

7 — 11 лет (включительно)

Переднее сиденье: только с детским удерживающим устройством

Заднее сиденье: с детским удерживающим устройством или пристегнутых штатными ремнями безопасности

Можно оставлять в машине без присмотра совершеннолетних.

Дети с 12 лет могут ездить как взрослые. 
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