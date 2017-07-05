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Дима Билан, новости сегодня 05.07.2017: "похороны" артиста в рекламе Google раздосадовали артиста

Опубликовано 05.07.17 14:14 Дима Билан, новости сегодня 05.07.2017: "похороны" артиста в рекламе Google раздосадовали артиста

Дима Билан, последние новости 2017: ранее сам артист отреагировал на слухи о своей смерти в Instagram.

Популярный российский певец Дима Билан обратил внимание на появившуюся в Интернете информацию о якобы своей смерти и похоронах, которая в изобилии появилась не только в публикациях жаждущих славы блогеров, но и в сервисе контекстной рекламы AdSense от Google. В частности, в нем то и дело появляются объявления, сообщающие о смерти, болезни и даже похоронах артиста. К слову, ранее одной из жертв такой рекламы стал ведущий "Поля Чудес" Леонид Якубович - рекламные ужшкммт баннеры на разных сайтах наперебой сообщали о проблемах со здоровьем шоумена.

Желая прервать поток безосновательных слухов на этот счет, Дима Билан опубликовал накануне в своем Instagram пост, в котором опроверг информацию о том, что он якобы серьезно болен. Артист назвал эти новости "чепухой".

"Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень!!!...  Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое -летит в Африку лечится?!?! Наверное, к доктору "айболиту"", - возмутился Билан, добавив, что летит в Африку, чтобы погладить "зебру и жирафа".
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