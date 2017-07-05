Курс доллара сегодня, 5 июля 2017: рубль упал - Минфин сокращает покупку валюты в 600 раз

Курс валют на сегодня, 5 июля 2017: на торгах курс доллара перевалил за 60 рублей впервые с 22 июня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 июля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 5 июля 2017 составляет 59,22 руб., установленный регулятором курс евро на сегодня - 67,29 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 5 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 57,99 руб. при покупке и 61,11 руб. при продаже банком, курс евро на 5 июля 2017 составляет 65,82 руб. и 69,32 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные, опубликованные Минфином РФ, ведомство ужшкммт направит на покупку иностранной валюты в период с 7 июля по 4 августа 74,3 миллиона рублей. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты составит в эквиваленте 3,5 миллиона рублей.

В результате общий объем покупки валюты будет сокращен более, чем в 600 раз. До этого на покупку валюты на внутреннем валютном рынке выделялось 45,1 миллиарда рублей (2,1 миллиарда ежедневно).

По словам представителей ведомства, дополнительные нефтегазовый доходы в федеральный бюджет в этом месяце составят 11,7 миллиарда рублей, тогда как в прошлом месяце соответствующий показатель составлял 29,6 миллиарда рублей против прогноза Минфина в 41,2 миллиарда.

На фоне заявлений Минфина о снижении покупки валюты, рубль продемонстрировал снижение на торгах. Так, курс доллара на бирже расчетами на завтра на 12.10 мск поднялся на 0,48 рубля и составил 59,89 рубля, курс евро — на 0,52 рубля, до 67,9 рубля. Таким образом, американская валюта поднялась до 60,0125 рубля впервые с 22 июня.

В свою очередь, стоимость нефти ушла в район 49 долларов за баррель марки Brent.