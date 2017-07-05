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В Китае начал стремительно распространяться вирус-вымогатель по типу WannaCry

Опубликовано 05.07.17 14:59 В Китае начал стремительно распространяться вирус-вымогатель по типу WannaCry

В Китае зафиксирован вирус-вымогатель, который схож с WannaCry, - Green Hat.

Компьютерный вирус-вымогатель, аналогичный WannaCry, появился в Китае, сообщает"АиФ" со ссылкой на  CGTN и представителя компании Cheetah Mobil, занимающейся разработкой мобильных приложений.

Вирус Green Hat блокирует загрузку операционной системы и выводит на экран номер аккаунта мессенджера QQ, по которому нужно связаться с хакерами для снятия блокировки компьютера. Размер выкупа не уточняется.

Представитель компании Cheetah Mobile Ли Тецзюнь рассказал телеканалу, что вирус Green Hat отличается от других программ-вымогателей тем, что его разработчик опубликовал ужшкммт номер своего аккаунта в мессенджере, отмечает "Прайм".

"Не стоит паниковать, вирус Green Hat не сильно распространился в Китае. Пользователям достаточно обновить антивирусные программы", - подчеркнул он.

Вирус WannaCry 12 мая поразил около 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Большая часть пострадавших пользователей находилась в России и Украины. 27 июня произошла масштабная кибератака с использованием аналога WannaCry — вируса Petya.
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