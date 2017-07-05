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Жириновский "промок до нитки" и предложил распустить Мосгидромет

Опубликовано 05.07.17 13:26 Жириновский "промок до нитки" и предложил распустить Мосгидромет

Синоптики Мосгидромета ответили намокшему Жириновскому на призыв их разогнать.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, так как он, по его мнению, не справляется со своей работой по предупреждению граждан о погоде, пишут "Известия".

Политик рассказал, что попал под сильный ливень и впервые за долгое время «промок до нитки». Он признал, что доволен работой МЧС, которое стало предупреждать об ухудшении погоды, а вот Мосгидромет ужшкммт предложил «разогнать».

"Вчера страшный дождь был, впервые промок, никогда я не промокал, до нитки. Внезапно дождь пролил, и я почувствовал, что значит промокнуть до нитки", - цитирует политика Лайф.

 «А вчера Мосгидромет? У нас претензии к ним, даже я видел, что черная туча прошла по Москве. Откройте окно. Почему вы не говорите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Разогнать Мосгидромет, разогнать только за вчерашний дождь. Не потому что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят», — сказал Жириновский.

Жириновский отметил, что ему еще повезло: с собой был запасной костюм и обувь, потому угроза простуды не стояла. Тем не менее не всем удается быть готовыми к непогоде.

Синоптики Жириновскому ответили в тот же день.

"Прогноз потому и называется прогнозом, потому что могут возникать погрешности, — заявил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Его цитирует "МК". - Размер Москвы сами знаете какой. Это значит, во всех районах посадить по метеорологу, чтобы они смотрели в окно и предупреждали...Нет. Есть три станции в Москве и несколько в Подмосковье, которые считывают изменения погоды".

Что касается необходимости давать более точные прогнозы, то тут, по мнению синоптиков, требуется развивать инфраструктуру, а не разгонять специалистов.
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