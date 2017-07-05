 
TOP 10

1 Экс-директор "Тату": Олега Яковлева сгубил алкоголь

2 "Зачем спасать, если все равно умрет": гламурную астраханскую чиновницу уволили за бессердечие (ВИДЕО)

3 В Сети появилось ВИДЕО самоуничтожения "Булавы"

4 МИД Польши: «C Бандерой Украина в Европу не войдет»

5 Бывший повар кулинарной студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

6 Кабмин РФ продлил ответные санкции против Запада до 2018 года

7 Взятый ДНР в плен майор ВСУ рассказал о кровавых провокациях перед саммитом G20 (ВИДЕО)

8 Не верившая в ВИЧ инфицированная жительница Тюмени пойдет под суд за отказ лечить дочь

9 NASA показало "человеческое лицо" Марса (ФОТО)

10 Летчик Ярошенко написал письмо Трампу с просьбой вернуть его в Россию

Новости наших партнеров

ЦБ лишил лицензии Московский национальный инвестиционный банк

Опубликовано 05.07.17 13:05 ЦБ лишил лицензии Московский национальный инвестиционный банк

Отмечается, что банк был вовлечен в сомнительные транзитные операции.

Приказом Банка России с 5 июля 2017 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк». Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.06.2017 занимала 515 место в банковской системе РФ, говорится на сайте регулятора.

По данным ЦБР, банк был вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций. "Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в условиях применения надзорным ужшкммт органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности",  - говорится в сообщении.

При этом ООО КБ «МНИБ» не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

ООО КБ «МНИБ» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. То есть Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Другие материалы по этой теме

Центробанк лишил лицензий два банка и аннулировал НКО

Центробанк лишил лицензий два московских банка

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга