ЦБ лишил лицензии Московский национальный инвестиционный банк

Отмечается, что банк был вовлечен в сомнительные транзитные операции.

Приказом Банка России с 5 июля 2017 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк». Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.06.2017 занимала 515 место в банковской системе РФ, говорится на сайте регулятора.

По данным ЦБР, банк был вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций. "Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в условиях применения надзорным ужшкммт органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности", - говорится в сообщении.

При этом ООО КБ «МНИБ» не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

ООО КБ «МНИБ» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. То есть Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.