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Реальная угроза для Запада: США выяснили, что запущенная КНДР ракета может долететь до Аляски (ВИДЕО)

Опубликовано 05.07.17 12:30 Реальная угроза для Запада: США выяснили, что запущенная КНДР ракета может долететь до Аляски (ВИДЕО)

Между тем опубликовано видео запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14» представляет угрозу для Аляски, считает Тихоокеанское командование США, пишет "АиФ" со ссылкой на телеканал Fox News.

По оценкам ведомства, ни одна ракета, выпущенная Северной Кореей, прежде не преодолевала такое расстояние. В США уверены, что КНДР впервые успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

NBC News со ссылкой на двух неназванных официальных лиц сообщил, что в США убеждены, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. По данным собеседников телеканала, она была «двухступенчатой» и могла пролететь как минимум 5,6 тыс. км (нижний ужшкммт порог для классификации ракеты как МБР — 5,5 тыс. км). Таким образом, корейская ракета могла долететь до Аляски, пишет РБК.

Похожей информацией обладает и CNN. По данным источника телеканала, знакомого с обсуждением ситуации, американские военные аналитики считают, что КНДР «могла» запустить двухступенчатую МБР.

Ранее о запуске сообщило Центральное телевидение КНДР. По его данным, максимальная высотка ракеты составила 2802 километра, дальность – 933 километра. В Минобороны РФ с этим не согласны. Там считают, что ракета поднялась на 535 километров и преодолела около 510 километров, то есть не дотягивает до статуса межконтинентальной.

Тем временем RT опубликовало на своем канале в YouTube видео запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.
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