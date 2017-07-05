"Зачем спасать, если все равно умрет": астраханскую чиновницу Минздрава уволили за бессердечие (ВИДЕО)

После того, как об истории тяжелобольной жительницы Астрахани стало известно широкой общественности, уволенная чиновница Анна Любезнова оказалась под капельницей.

На днях в эфир "Первого канала" вышел очередной выпуск программы "Пусть говорят", посвященный скандальной истории, произошедшей в Астрахани. Гости в студии Андрея Малахова обсудили ситуацию вокруг тяжелобольной девушки, публикацию в Сети о которой раскритиковала теперь уже бывшая региональная чиновница Минздрава.

Ранее сообщалось, что Ирина Васильева из Астрахани страдает редким заболеванием крови - гемоглобинурией. Один год приема жизненно необходимого препарата при этом недуге стоит 30 миллионов рублей. При ужшкммт условии приема необходимых лекарств люди с такой болезнью могут прожить довольно долгую и полноценную жизнь, но в противном случае их состояние стремительно ухудшается и возникает высокая вероятность летального исхода.

После того, как Ирина в течение нескольких месяцев тщетно ждала положенное по закону лекарство, ей стало сложно самостоятельно ходить, начались боли, но затем она все же получило необходимое лекарство.

Ирина Васильева

История Ирины Васильевой получила широкую огласку после того, как чиновница Минздрава Астрахани Анна Любезнова решила выразить свое мнение по этому вопросу.

"Зачем тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько семей нуждаются в элементарном жилье. За 30 млн 12 семей можно обеспечить по квартире", - написала она.

Фото: Life

Высказывания чиновницы сделали ее объектом бурной травли. Ее уволили с работы, в адрес Любезновой поступают обвинения в бессердечии и даже угрозы. Сама она слегла под капельницу из-за проблем с нервами.

Анна Любезнова

Как пишет Lenta.ru, свой неосторожный комментарий чиновница написала в открытом доступе под публикацией подруги Ирины, умолявшей пользователей перечислить деньги на лекарства, которые больная девушка не могла получить в срок.

После скандала Минздрав Астрахани заказал лекарство Ирине, но в ситуации много "белых пятен": сначала чиновница заявила, что ее аккаунт в соцсетях взломали, но затем она отказалась от своих слов. В эфире "Пусть говорят" она и вовсе пожаловалась, что ее слова были вырваны из контекста.

Также в дискуссии на "Первом канале" участвовали сестра бывшей чиновницы, представитель отдела закупок регионального Минздрава Марина Бастрыкина, близкая подруга страдающей от болезни крови Ирины – Татьяна Котова и ее тетя Наталья Петросян. Экспертами выступили ведущие гематологи Москвы, представители фонда помощи больным с редкими заболеваниями, депутаты Государственной Думы и звезды шоу-бизнеса.

Добавим, что, согласно решению Ленинского районного суда Астрахани, требования областной прокуратуры об обеспечении Ирины Васильевой лекарством были удовлетворены в полном объеме, о чем сообщается на сайте региональной прокуратуры.